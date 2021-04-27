ШЕВЧУК: «Никакого пенальти в ворота Мариуполя не было. Ошибка лайнсмена»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Руха» над «Мариуполем» (3:0) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Был бы VAR, то никакого пенальти не было, а поставили бы штрафной. То, что там красная карточка, сомнений нет. Боковой арбитр допустил ошибку. «Рух» в последнее время добавил и показывает хороший уровень игры», - считает Шевчук.