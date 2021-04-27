ШЕВЧУК: «Никакого пенальти в ворота Мариуполя не было. Ошибка лайнсмена»

Специалист – о разгромной победе «Руха» над «Мариуполем»

  • 27.04.2021 10:15
  • 437 просмотров
  • 2 комментария
ШЕВЧУК: «Никакого пенальти в ворота Мариуполя не было. Ошибка лайнсмена»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Руха» над «Мариуполем» (3:0) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Был бы VAR, то никакого пенальти не было, а поставили бы штрафной. То, что там красная карточка, сомнений нет. Боковой арбитр допустил ошибку. «Рух» в последнее время добавил и показывает хороший уровень игры», - считает Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.04.2021 10:42
    0
    Кто такой этот Шевчук? Почему постят его типа профессиональное мнение? Какой тренер он всем показал, когда его выкинули с Олимпика!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.04.2021 10:24
    0
    Если вы хотите прокомментировать слова Шевчука, то покажите этот спорный момент, чтобы народ понял о чем разговор, а момент пробития пеналя никому не интересен. Или чтобы это понять,надо кандидатскую защитить как дебил Кива?
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 27.04.2021 10:42
    0
    Кто такой этот Шевчук? Почему постят его типа профессиональное мнение? Какой тренер он всем показал, когда его выкинули с Олимпика!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.04.2021 10:24
    0
    Если вы хотите прокомментировать слова Шевчука, то покажите этот спорный момент, чтобы народ понял о чем разговор, а момент пробития пеналя никому не интересен. Или чтобы это понять,надо кандидатскую защитить как дебил Кива?
    Ссылка
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