ШЕВЧУК: «Никакого пенальти в ворота Мариуполя не было. Ошибка лайнсмена»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Руха» над «Мариуполем» (3:0) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.
«Был бы VAR, то никакого пенальти не было, а поставили бы штрафной. То, что там красная карточка, сомнений нет. Боковой арбитр допустил ошибку. «Рух» в последнее время добавил и показывает хороший уровень игры», - считает Шевчук.
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Источник — Футбол 1/2/3
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