Александр ПРИЗЕТКО: «Травма Мораеса добавит Шевченко головной боли»

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о травме 33-летнего форварда «Шахтера» и украинской национальной команды Жуниора Мораеса, из-за которой он пропустит Евро-2020.

— Можно ли говорить о том, что с травмой Жуниора Мораеса у сборной Украины снова могут возникнут проблемы с выбором футболистов в атакующей линии?

— Думаю, да. У нас в последние годы всегда был дефицит нападающих. Мораес считается одним из топовых форвардов для сборной. Это такой футболист, который со скамейки запасных или будучи в стартовом составе может помочь команде. На сегодняшний день это игрок основной обоймы коллектива Андрея Шевченко, поэтому его травма добавит головной боли главному тренеру «сине-желтых».

— Яремчук сейчас номер один?

— Да. За последнюю пару лет Роман это доказал.

— Кто может составить конкуренцию нападающему Гента?

— Первым на ум приходит Беседин, который после дисквалификации набрал неплохую форму. У Артема хороший возраст, и видно его огромное желание играть в футбол.