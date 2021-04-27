Александр ПРИЗЕТКО: «Травма Мораеса добавит Шевченко головной боли»

В сборной Украины Роману Яремчуку может составить конкуренцию Артем Беседин

  • 27.04.2021 09:06
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Александр ПРИЗЕТКО: «Травма Мораеса добавит Шевченко головной боли»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший нападающий сборной Украины Александр Призетко поделился мнением о травме 33-летнего форварда «Шахтера» и украинской национальной команды Жуниора Мораеса, из-за которой он пропустит Евро-2020.

— Можно ли говорить о том, что с травмой Жуниора Мораеса у сборной Украины снова могут возникнут проблемы с выбором футболистов в атакующей линии?
— Думаю, да. У нас в последние годы всегда был дефицит нападающих. Мораес считается одним из топовых форвардов для сборной. Это такой футболист, который со скамейки запасных или будучи в стартовом составе может помочь команде. На сегодняшний день это игрок основной обоймы коллектива Андрея Шевченко, поэтому его травма добавит головной боли главному тренеру «сине-желтых».    

— Яремчук сейчас номер один?
— Да. За последнюю пару лет Роман это доказал. 

— Кто может составить конкуренцию нападающему Гента?
— Первым на ум приходит Беседин, который после дисквалификации набрал неплохую форму. У Артема хороший возраст, и видно его огромное желание играть в футбол.

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Источник — zbirna.com

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