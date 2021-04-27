Кристиан ПУЛИШИЧ: «Уважаем Реал, но уверены в своих силах»

Полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» - клуб с богатейшей историей. Это великая команда, так что нам придется непросто. Мы уважаем соперника, но уверены в своих силах.

Главное, наслаждаться моментом. Полуфинал Лиги чемпионов случается не каждый день, и я уже несколько недель жду этого матча. Мы много готовились, но главное - получить удовольствие», - сказал Пулишич.

Матч «Реал» – «Челси» состоится во вторник, 27 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.