Владимир ШАРАН: «Александрия не сдается и играет до конца»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:0) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я очень благодарен нашим ребятам за то, что они наконец-то победили, не хотелось антирекордов. Хотелось победить в последнем матче на домашнем стадионе в этом сезоне. Теперь тут будут менять газон. Президент команды сказал, что ребята молодцы. Он, как и болельщики, получил положительные эмоции. «Александрия» не сдается и играет до конца. Респект нашим игрокам и тренерскому штабу», - сказал Шаран.