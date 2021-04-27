Владимир ШАРАН: «Александрия не сдается и играет до конца»

Наставник «Александрии» – о домашней победе над «Шахтером»

  • 27.04.2021 08:47
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Владимир ШАРАН: «Александрия не сдается и играет до конца»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:0) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я очень благодарен нашим ребятам за то, что они наконец-то победили, не хотелось антирекордов. Хотелось победить в последнем матче на домашнем стадионе в этом сезоне. Теперь тут будут менять газон. Президент команды сказал, что ребята молодцы. Он, как и болельщики, получил положительные эмоции. «Александрия» не сдается и играет до конца. Респект нашим игрокам и тренерскому штабу», - сказал Шаран.

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Источник — Футбол 1/2/3

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