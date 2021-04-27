Зинедин ЗИДАН: «Должны показать максимум, чтобы доставить Челси проблемы»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«До конца сезона остался всего один месяц, и мы будем сражаться до конца. Конечно, у нас есть проблемы, но с ними сталкиваются все команды без исключения. Желание выйти на поле и показать все на что мы способны мотивируют нас.

Это полуфинал. Очевидно, нас ждет непростой матч. Мы должны быть бдительными, хорошо обороняться и стараться создавать моменты. Мы должны показать максимум, чтобы доставить «Челси» проблемы», - сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Челси» состоится во вторник, 27 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.