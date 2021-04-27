Экс-наставник Львова может возглавить Прикарпатье

В ФК «Прикарпатье» в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки.
В случае поражения «Прикарпатья» в поединке 24 тура Первой лиги в Николаеве, который состоится 30 апреля, в отставку может быть отправлен главный тренер Руслан Мостовой.
По имеющимся данным, клубное руководство уже сообщило об этом тренерскому штабу и команде.
В случае ухода Руслана Мостового «Прикарпатье» может возглавить Виталий Шумский, с которым в марте разорвал контракт ФК «Львов».
Напомним, что «Прикарпатье» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 18 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Хотілося змін, але запізно уже!
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