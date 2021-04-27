Экс-наставник Львова может возглавить Прикарпатье

Виталий Шумский может сменить на тренерском мостике Руслана Мостового

  • 27.04.2021 07:52
  • 722 просмотра
  • 2 комментария
Экс-наставник Львова может возглавить Прикарпатье
© ПФК Львов. Виталий Шумский

В ФК «Прикарпатье» в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки.

В случае поражения «Прикарпатья» в поединке 24 тура Первой лиги в Николаеве, который состоится 30 апреля, в отставку может быть отправлен главный тренер Руслан Мостовой.

По имеющимся данным, клубное руководство уже сообщило об этом тренерскому штабу и команде.

В случае ухода Руслана Мостового «Прикарпатье» может возглавить Виталий Шумский, с которым в марте разорвал контракт ФК «Львов».

Напомним, что «Прикарпатье» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 18 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 27.04.2021 08:23
    0
    Сумнів є,що Віталій Шумський буде тренером Прикарпаття,бо Прикарпаття однією ногою уже у другій лізі,на жаль....
    Хотілося змін, але запізно уже!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.04.2021 07:49
    +2
    Класний тренер, якщо правда, то бажаю удачі Віталію Шумському і Прикарпаттю!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 27.04.2021 07:49
    +2
    Класний тренер, якщо правда, то бажаю удачі Віталію Шумському і Прикарпаттю!
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 27.04.2021 08:23
    0
    Сумнів є,що Віталій Шумський буде тренером Прикарпаття,бо Прикарпаття однією ногою уже у другій лізі,на жаль....
    Хотілося змін, але запізно уже!
    Ссылка
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