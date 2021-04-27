Бавария не получит компенсацию от Немецкого футбольного союза за уход Флика

Немецкий Футбольный Союз не планирует выплачивать «Баварии» компенсацию за тренера Ханса-Дитера Флика. Об этом сообщил вице-президент организации Райнер Кох.

«НФС не будет платить компенсацию, потому что никогда этого не делала. Мы некоммерческая организация, и это трудно осуществить. Кроме того, у Союза нет бесконечного количества денег. «Бавария» должна решить вопрос с Фликом сама», - сообщил Кох.

Напомним, что главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик принял решение покинуть клуб в конце сезона. Скорее всего, специалист возглавит сборную Германии.

Ранее стало известно, почему Флик покинул «Баварию».