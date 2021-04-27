«Лестер» переиграл «Кристал Пэлас» (2:1) в 33-м туре АПЛ.
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Лестер» – «Кристал Пэлас» – 2:1
Голы: Заа, 12 (0:1). Кастань, 50 (1:1). Ихеаначо, 80 (2:1).
События матча
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Кастань (Лестер).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Уилфрид Заа (Кристал Пэлас).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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