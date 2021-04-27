Лестер переиграл Кристал Пэлас и закрепился на 3-й позиции в АПЛ

26 апреля прошел поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Лестер» переиграл «Кристал Пэлас» (2:1) и закрепился на 3-й позиции в АПЛ.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (62), «Челси» (58), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53), «Эвертон» (52).
АПЛ. 33-й тур
«Лестер» – «Кристал Пэлас» – 2:1
Голы: Заа, 12 (0:1). Кастань, 50 (1:1). Ихеаначо, 80 (2:1).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Томас (Олбрайтон, 70), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 70), Варди, Ихеаначо.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Дж.Уорд, Ридевалд (Шлупп, 85), Куяте, Миливоевич (Маккарти, 83), Эзе, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78), Заа.
Предупреждение: Ридевалд, 18.
Судья: Скотт (Англия).
26 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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