33-й тур
Лестер
2 : 1
Кристал Пэлас
26.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер переиграл Кристал Пэлас и закрепился на 3-й позиции в АПЛ

26 апреля прошел поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги

  • 27.04.2021 00:12
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Лестер переиграл Кристал Пэлас и закрепился на 3-й позиции в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Варди

26 апреля прошел поединок 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Лестер» переиграл «Кристал Пэлас» (2:1) и закрепился на 3-й позиции в АПЛ.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (77), «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (62), «Челси» (58), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53), «Эвертон» (52).

АПЛ. 33-й тур

«Лестер» – «Кристал Пэлас» – 2:1

Голы: Заа, 12 (0:1). Кастань, 50 (1:1). Ихеаначо, 80 (2:1).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Фофана, Томас (Олбрайтон, 70), Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 70), Варди, Ихеаначо.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Данн, ван Анхолт, Дж.Уорд, Ридевалд (Шлупп, 85), Куяте, Миливоевич (Маккарти, 83), Эзе, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78), Заа.

Предупреждение: Ридевалд, 18.

Судья: Скотт (Англия).

26 апреля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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