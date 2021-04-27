Ибрагимович и Лукаку наказаны за свою стычку в Кубке Италии

Форварды должны будут выплатить штраф

  • 27.04.2021 01:00
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Ибрагимович и Лукаку наказаны за свою стычку в Кубке Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку и нападающий «Милана» Златан Ибрагимович оштрафованы за их перепалку во время матча 1/4 финала Кубка Италии, который прошел в январе этого года.

Оба игрока были признаны виновными в неспортивном поведении. Ибрагимович должен будет заплатить штраф в размере 4000 евро, а Лукаку — 3000 евро. Кроме того, «Милан» оштрафован на 2000 евро, а «Интер» — 1250 евро за неспособность контролировать своих игроков.

Ранее руководство «Милана» также решило не наказывать Ибрагимовича за перепалку с Лукаку.

 

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Источник — Football-Italia

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