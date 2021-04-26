В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на выезде обыграл «Торино» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Торино» — «Наполи» — 0:2
Голы: Бакайоко, 11. Осимхен, 13
События матча
|87'
|Роландо Мандрагора (Торино) получает красную карточку.
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Тьемуа Бакайоко (Наполи).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.