33-й тур
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Два быстрых гола. Наполи на выезде обыграл Торино

Неаполитанский клуб одержал победу в поединке 33-го тура Серии А

  • 26.04.2021 21:26
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Два быстрых гола. Наполи на выезде обыграл Торино
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на выезде обыграл «Торино» со счетом 2:0. Два быстрых гола в составе гостей забили Бакайоко и Осимхен.

«Торино» — «Наполи» — 0:2
Голы: Бакайоко, 11, Осимхен, 13

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Базелли, 85), Бремер, Иццо, Синго (Бонаццоли, 71), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти, 57), Нкулу (Буонджорно, 57), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски (Мертенс, 59), Демме, Инсинье (Элмаз, 85), Бакайоко (Фабиан Руис, 85), Политано (Лосано, 59), Осимхен (Петанья, 80).
Предупреждения: Верди (45), Мандрагора (58), Осимхен (68).
Удаление: Мандрагора (86).

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Источник — Sport.ua

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