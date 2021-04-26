Два быстрых гола. Наполи на выезде обыграл Торино

В поединке 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на выезде обыграл «Торино» со счетом 2:0. Два быстрых гола в составе гостей забили Бакайоко и Осимхен.
«Торино» — «Наполи» — 0:2
Голы: Бакайоко, 11, Осимхен, 13
«Торино»: Сиригу, Ансальди (Базелли, 85), Бремер, Иццо, Синго (Бонаццоли, 71), Ринкон, Мандрагора, Верди (Линетти, 57), Нкулу (Буонджорно, 57), Санабрия, Белотти (Дзадза, 72).
«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски (Мертенс, 59), Демме, Инсинье (Элмаз, 85), Бакайоко (Фабиан Руис, 85), Политано (Лосано, 59), Осимхен (Петанья, 80).
Предупреждения: Верди (45), Мандрагора (58), Осимхен (68).
Удаление: Мандрагора (86).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.