Николай ПАВЛОВ: «Победа Динамо не поддается никаким сомнениям»

Известный украинский тренер Николай Павлов поделился эмоциями от завоевания киевским «Динамо» золотых медалей УПЛ.

«Я думаю, что эта победа не поддается никаким сомнениям. Киевляне ровно прошли весь сезон, допустив всего несколько осечек, и меня больше всего поразила стабильность в игре и в результатах команды. В условиях пандемии такое удается далеко не каждому коллективу.

Самое яркое впечатление — это то, с какими кадрами Мирча Луческу достиг такого успеха. В заявки на официальные матчи попадали 39 футболистов, и только девять из них являются легионерами. Тренер использовал свыше двух десятков игроков, которые считаются воспитанниками или выпускниками клубной академии. Причем семеро из них еще год назад выступали в составе молодежной сборной Украины, а еще семеро могут это делать и сейчас. Вот это для меня — главная победа всего киевского клуба», — отметил Павлов.