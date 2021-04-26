ФОТО. Губы уточкой. У вратарей Динамо своя атмосфера

Голкиперы киевского «Динамо», 26-летний Георгий Бущан и 33-летний Денис Бойко, сфотографировались с Кубком чемпионов Украины.
«Залог успеха прост...», — прокомментировал Бойко фото, где они с Бущаном делают губы «уточкой».
В 23-м туре УПЛ «Динамо» обыграло «Ингулец» со счетом 5:0 и стало недосягаемым для конкурентов.
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