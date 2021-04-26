ФОТО. Губы уточкой. У вратарей Динамо своя атмосфера

Голкиперы киевского клуба радуются завоеванному чемпионству

  • 26.04.2021 22:40
  • 2309 просмотров
  • 13 комментариев
ФОТО. Губы уточкой. У вратарей Динамо своя атмосфера
© Instagram. Денис Бойко

Голкиперы киевского «Динамо», 26-летний Георгий Бущан и 33-летний Денис Бойко, сфотографировались с Кубком чемпионов Украины.

«Залог успеха прост...», — прокомментировал Бойко фото, где они с Бущаном делают губы «уточкой».

В 23-м туре УПЛ «Динамо» обыграло «Ингулец» со счетом 5:0 и стало недосягаемым для конкурентов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Gok
    online
      Gok, 26.04.2021 23:58
    0
    SEMIRAMID, 26.04.2021 23:40
    Фото привлекло всех донецких фан-Педиков!
    Семирахит-SEMIRAMID-чикатило
    Ссылка
    Gok
    online
      Gok, 26.04.2021 23:56
    0
    бомжара дряхлая,а что это у тебя за чикатило на фотке?
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 26.04.2021 23:45
    -2
    SEMIRAMID, 26.04.2021 23:40
    Фото привлекло всех донецких фан-Педиков!
    старый педафил лоперамид тут как тут)что шняга старая соскучился за мужиками
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 26.04.2021 23:40
    +1
    Фото привлекло всех донецких фан-Педиков!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 26.04.2021 23:37
    -3
    П потом в душ..
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 26.04.2021 23:26
    -2
    в Дыряво голубизна на высшем уровне💙
    Ссылка
    kli4ko_v_o4ko_
      kli4ko_v_o4ko_, 26.04.2021 23:20
    +1
    це европа
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.04.2021 23:18
    +1
    Довгих їм років сімейного життя
    Ссылка
    M@кs_7777
      M@кs_7777, 26.04.2021 23:01
    0
    Любимые забавы ДынаМовцев и их болел,,,ФаниП ..др ты где это твоя тема
    Ссылка
    Владимир Николаевич
    online
      Владимир Николаевич, 26.04.2021 22:58
    +7
    Костишин, твой выход!)
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
      Хoакин Гусман Лоэра., 26.04.2021 22:57
    0
    голубые анальные совы,зачем удивляться
    Ссылка
    Omega78
    online
      Omega78, 26.04.2021 22:54
    0
    шутники!
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 26.04.2021 22:47
    +4
    ну не питорасты
    Ссылка
    Владимир Николаевич
    online
      Владимир Николаевич, 26.04.2021 22:58
    +7
    Костишин, твой выход!)
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 26.04.2021 22:47
    +4
    ну не питорасты
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 26.04.2021 23:40
    +1
    Фото привлекло всех донецких фан-Педиков!
    Ссылка
    kli4ko_v_o4ko_
      kli4ko_v_o4ko_, 26.04.2021 23:20
    +1
    це европа
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 26.04.2021 23:18
    +1
    Довгих їм років сімейного життя
    Ссылка
    Gok
    online
      Gok, 26.04.2021 23:58
    0
    SEMIRAMID, 26.04.2021 23:40
    Фото привлекло всех донецких фан-Педиков!
    Семирахит-SEMIRAMID-чикатило
    Ссылка
    Gok
    online
      Gok, 26.04.2021 23:56
    0
    бомжара дряхлая,а что это у тебя за чикатило на фотке?
    Ссылка
    M@кs_7777
      M@кs_7777, 26.04.2021 23:01
    0
    Любимые забавы ДынаМовцев и их болел,,,ФаниП ..др ты где это твоя тема
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра.
      Хoакин Гусман Лоэра., 26.04.2021 22:57
    0
    голубые анальные совы,зачем удивляться
    Ссылка
    Omega78
    online
      Omega78, 26.04.2021 22:54
    0
    шутники!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности