Николай ШАПАРЕНКО: «Горжусь своей командой»

22-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал завоевание киевским клубом золотых медалей чемпионата Украины.
«Горжусь своей командой, тяжелая работа оплачивается. Продолжаем работать», — прокомментировал Николай свежие фото.
В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 21 матч в УПЛ, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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