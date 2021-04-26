Николай ШАПАРЕНКО: «Горжусь своей командой»

Футболист «Динамо» доволен завоеванием золотых медалей УПЛ

  • 26.04.2021 21:57
  • 474 просмотра
  • 2 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Горжусь своей командой»
© Instagram. Николай Шапаренко

22-летний украинский полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал завоевание киевским клубом золотых медалей чемпионата Украины.

«Горжусь своей командой, тяжелая работа оплачивается. Продолжаем работать», — прокомментировал Николай свежие фото.

В текущем сезоне Шапаренко провел за «Динамо» 21 матч в УПЛ, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    maxlove
    online
      maxlove, 26.04.2021 22:26
    0
    А також пр Рідну мову не забувайте...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.04.2021 22:17
    +1
    Коля Коля Коля АЙ ам фил. Давайте там инглишь всей командой подтягивайте
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.04.2021 22:17
    +1
    Коля Коля Коля АЙ ам фил. Давайте там инглишь всей командой подтягивайте
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 26.04.2021 22:26
    0
    А також пр Рідну мову не забувайте...
    Ссылка
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