Олег ГУСЕВ: «Это победа ребят. Они куют ее на поле»

Член тренерского штаба «Динамо» прокомментировал победу киевлян в чемпионате Украины

  • 26.04.2021 21:11
  • 1306 просмотров
  • 2 комментария
Олег ГУСЕВ: «Это победа ребят. Они куют ее на поле»
© ФК Динамо Киев. Олег Гусев

Бывший игрок «Динамо» и теперешний ассистент Мирчи Луческу Олег Гусев рассказал о чемпионстве киевлян.

- Лучший подарок на День рождения - чемпионство «Динамо»?
- Конечно, мы же работали 8 месяцев, чтобы праздновать и так совпало, приятно, что в мой день рождения.

- Становиться чемпионом в качестве тренера и в качестве игрока - тоже самое или немного другое по ощущениям?
- Немного другое. Все таки, тренерская работа — чуть-чуть другая, но радости похожие.

- Помню, как вы праздновали чемпионство в раздевалке, будучи игроком. Почему вы сегодня такой скованный?
- Потому что это победа, в первую очередь, ребят. Они куют победу на поле, и должны себя так вести.

- Признайтесь, хотелось ли в этом сезоне хоть на минуту выйти на поле?
- Нет, уже время прошло. Главное, чтобы таких матчей как с «Ингульцом» было побольше, 2:0 на 15-й минуте — и смотришь игру спокойно.

- Не могу не спросить о подарке, который преподнес «Шахтер» - победа «Александрии» в матче с горняками, +13...
- +13 - становится теплее, но самое главное, что мы выиграли, не будем обращать внимание на соперника. Главное — улучшать свою игру и добиваться побед.

- Но приятно?
- Приятно.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.04.2021 21:38
    +2
    Ипать кротов ипать не устанем мы повторять. С днюхой Олега, команда сделала прекрасный подарок легенде на ДР
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.04.2021 21:20
    +1
    Молодец! Заодно ржавых чуток потролил
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.04.2021 21:38
    +2
    Ипать кротов ипать не устанем мы повторять. С днюхой Олега, команда сделала прекрасный подарок легенде на ДР
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.04.2021 21:20
    +1
    Молодец! Заодно ржавых чуток потролил
    Ссылка
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