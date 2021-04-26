КАРИКАТУРА ДНЯ. Гвардиола продолжает выигрывать трофеи

Омар Момани пошутил над главным тренером «Манчестер Сити»

  • 26.04.2021 20:56
  • 2061 просмотр
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Гвардиола продолжает выигрывать трофеи
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0), выиграв трофей в четвертый раз подряд.

«Пеп Гвардиола продолжает выигрывать трофеи», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    igor_986
    online
      igor_986, 26.04.2021 21:42
    +1
    Иван Иванов, 26.04.2021 21:36
    Где кубок ЛЧ?
    У него их три. Один в качестве игрока и два в качестве тренера
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 26.04.2021 21:36
    0
    Где кубок ЛЧ?
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 26.04.2021 21:42
    +1
    Иван Иванов, 26.04.2021 21:36
    Где кубок ЛЧ?
    У него их три. Один в качестве игрока и два в качестве тренера
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 26.04.2021 21:36
    0
    Где кубок ЛЧ?
    Ссылка
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