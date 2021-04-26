КАРИКАТУРА ДНЯ. Гвардиола продолжает выигрывать трофеи

Известный карикатурист Омар Момани сделал героем своей новой работы главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.
В финале Кубка английской лиги «Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0), выиграв трофей в четвертый раз подряд.
«Пеп Гвардиола продолжает выигрывать трофеи», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Instagram
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