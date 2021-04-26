ВИДЕО. Опозорил голкипера! Зубков забил два гола в ворота команды Петряка

Украинец стал героем матча между командами «Фехервар» и «Ференцварош»

  • 26.04.2021 21:00
  • 5211 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Опозорил голкипера! Зубков забил два гола в ворота команды Петряка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинец Александр Зубков стал героем матча 31-го тура чемпионата Венгрии между командами «Фехервар» и «Ференцварош» (1:2).

В основе у хозяев поля вышел Иван Петряк, а у гостей – Александр Зубков, который дублем принес победу команде Сергея Реброва. В текущем сезоне Зубков забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.

На 36-й минуте Зубков запрессинговал вратаря и заставил того грубо ошибиться, а на 54-й минуте украинский хавбек вышел один на один с вратарем и эффектно его перебросил. «Фехервар» отыграл один гол на 82-й минуте, отличился Неманья Николич.

Напомним, Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с «Ференцварошем».

ВИДЕО. Опозорил голкипера! Зубков забил два гола в ворота команды Петряка

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 26.04.2021 21:19
    +3
    Перебросил здорово, позорного для вратаря там ничего нет, а вот в первом мяче вратарь конечно ошибся сыграл не надежно.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 26.04.2021 21:19
    +3
    Перебросил здорово, позорного для вратаря там ничего нет, а вот в первом мяче вратарь конечно ошибся сыграл не надежно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности