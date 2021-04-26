Украинец Александр Зубков стал героем матча 31-го тура чемпионата Венгрии между командами «Фехервар» и «Ференцварош» (1:2).

В основе у хозяев поля вышел Иван Петряк, а у гостей – Александр Зубков, который дублем принес победу команде Сергея Реброва. В текущем сезоне Зубков забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.

На 36-й минуте Зубков запрессинговал вратаря и заставил того грубо ошибиться, а на 54-й минуте украинский хавбек вышел один на один с вратарем и эффектно его перебросил. «Фехервар» отыграл один гол на 82-й минуте, отличился Неманья Николич.

Напомним, Ребров в третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии с «Ференцварошем».

ВИДЕО. Опозорил голкипера! Зубков забил два гола в ворота команды Петряка