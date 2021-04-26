ВИДЕО. Это смешно! Зидан отреагировал на возможность исключения Реала из ЛЧ

Во вторник, 27 апреля, в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» Мадрид будет принимать английский «Челси».
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан дал пресс-конференцию перед первым полуфинальным матчем.
ВИДЕО Sport.ua. Это смешно! Зидан отреагировал на возможность исключения «Реала» из ЛЧ
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Источник — Sport.ua
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