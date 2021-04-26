ВИДЕО. Это смешно! Зидан отреагировал на возможность исключения Реала из ЛЧ

27 апреля «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов будет принимать «Челси»

  • 26.04.2021 20:12
  • 1575 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Это смешно! Зидан отреагировал на возможность исключения Реала из ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 27 апреля, в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский «Реал» Мадрид будет принимать английский «Челси». 

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан дал пресс-конференцию перед первым полуфинальным матчем.

ВИДЕО Sport.ua. Это смешно! Зидан отреагировал на возможность исключения «Реала» из ЛЧ

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.04.2021 20:36
    0
    Манію величи клубу-банкруту не займати.От би УЄФА розсмішила Зідана і його Реал
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.04.2021 20:35
    +2
    Ти диви яке цабе ? А чого ти мовчав , як збірній України фельдшер поразку зарахував ?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.04.2021 20:22
    +1
    Смешно было, когда испанский суд запрещал запрещать суперлигу...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 26.04.2021 20:19
    +1
    А надо бы исключить, чтобы поставить на место и другим мутить не повадно было
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.04.2021 20:35
    +2
    Ти диви яке цабе ? А чого ти мовчав , як збірній України фельдшер поразку зарахував ?
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.04.2021 20:22
    +1
    Смешно было, когда испанский суд запрещал запрещать суперлигу...
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 26.04.2021 20:19
    +1
    А надо бы исключить, чтобы поставить на место и другим мутить не повадно было
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 26.04.2021 20:36
    0
    Манію величи клубу-банкруту не займати.От би УЄФА розсмішила Зідана і його Реал
    Ссылка
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