ФОТО. Бущан попробовал на вкус золотую медаль УПЛ

26-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан попробовал на вкус золотую медаль УПЛ после победы над «Ингульцом» (5:0) в поединке 23-го тура УПЛ.
«С нашим долгожданным», — прокомментировал Бущан подборку свежих фото.
После 23-х сыгранных туров УПЛ «Динамо» набрало 58 очков, став недосягаемым для конкурентов.
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Заслужили золото, поздравляю!
Заслужили золото, поздравляю!
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