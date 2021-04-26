ФОТО. Бущан попробовал на вкус золотую медаль УПЛ

Голкипер киевского «Динамо» доволен победой своего клуба в чемпионате Украины

  • 26.04.2021 20:06
  • 723 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Бущан попробовал на вкус золотую медаль УПЛ

26-летний голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан попробовал на вкус золотую медаль УПЛ после победы над «Ингульцом» (5:0) в поединке 23-го тура УПЛ.

«С нашим долгожданным», — прокомментировал Бущан подборку свежих фото.

После 23-х сыгранных туров УПЛ «Динамо» набрало 58 очков, став недосягаемым для конкурентов.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Omega78
    online
      Omega78, 26.04.2021 20:24
    +1
    Да, Шахта сдулась. Луческу, хитрый лис, утёр нос донецким зазнайкам!
    Заслужили золото, поздравляю!
    Ссылка
    Omega78
    online
      Omega78, 26.04.2021 20:24
    +1
    Да, Шахта сдулась. Луческу, хитрый лис, утёр нос донецким зазнайкам!
    Заслужили золото, поздравляю!
    Ссылка
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