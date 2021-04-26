ФОТО. Счастливы вместе. Свитолина и Монфис наслаждаются весной

Влюбленная пара прогулялась по весеннему лесу

  • 26.04.2021 19:39
  • 2189 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Счастливы вместе. Свитолина и Монфис наслаждаются весной
© Instagram. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина наслаждается весной вместе со своим женихом, 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

«Воскресенье», — коротко прокомментировала пара свежее фото в их совместном аккаунте, где они гуляют по весеннему лесу.

Ранее Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти, лидеру мирового рейтинга, в полуфинале турнира в Штутгарте.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    вечная память
      вечная память, 26.04.2021 20:43
    +1
    Что то про Седан забыли
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 26.04.2021 20:39
    -2
    Легалы, мофос и другие уже ждут. дилдокерша)
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.04.2021 20:17
    +1
    Что-то у него общего с женами футболистов ))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2021 20:11
    +1
    Теперь осталось только оформить этого французского негра своим тренером, чтобы все бабки в семье оставались и жизнь удалась...
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 26.04.2021 20:00
    +4
    Таке враження, що після заручин Еліна заспокоїлася, стала психологічно стійкіша. Зрештою, це природньо для жінки
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 26.04.2021 20:00
    +4
    Таке враження, що після заручин Еліна заспокоїлася, стала психологічно стійкіша. Зрештою, це природньо для жінки
    Ссылка
    вечная память
      вечная память, 26.04.2021 20:43
    +1
    Что то про Седан забыли
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 26.04.2021 20:17
    +1
    Что-то у него общего с женами футболистов ))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2021 20:11
    +1
    Теперь осталось только оформить этого французского негра своим тренером, чтобы все бабки в семье оставались и жизнь удалась...
    Ссылка
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