ФОТО. Счастливы вместе. Свитолина и Монфис наслаждаются весной

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина наслаждается весной вместе со своим женихом, 34-летним французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Воскресенье», — коротко прокомментировала пара свежее фото в их совместном аккаунте, где они гуляют по весеннему лесу.
Ранее Свитолина проиграла австралийке Эшли Барти, лидеру мирового рейтинга, в полуфинале турнира в Штутгарте.
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Источник — Instagram
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