ФОТО. Ярмоленко поздравил Динамо с завоеванием чемпионского титула

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поздравил киевское «Динамо» с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины после победы над «Ингульцом» (5:0) в поединке 23-го тура УПЛ.
Соответствующий пост Ярмоленко разместил в своих сторис.
Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.
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Источник — Instagram
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