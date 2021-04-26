ФОТО. Ярмоленко поздравил Динамо с завоеванием чемпионского титула

Экс-футболист киевской команды рад за свой бывший клуб

  • 26.04.2021 19:11
  • 839 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Ярмоленко поздравил Динамо с завоеванием чемпионского титула
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поздравил киевское «Динамо» с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины после победы над «Ингульцом» (5:0) в поединке 23-го тура УПЛ.

Соответствующий пост Ярмоленко разместил в своих сторис.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности