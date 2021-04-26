ФОТО. Ярмоленко поздравил Динамо с завоеванием чемпионского титула

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поздравил киевское «Динамо» с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины после победы над «Ингульцом» (5:0) в поединке 23-го тура УПЛ.

Соответствующий пост Ярмоленко разместил в своих сторис.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006 по 2017 годы, после чего футболист перешел в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.