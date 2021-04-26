Жерсон РОДРИГЕШ: «Хотим завоевать все возможные трофеи»

Форвард «Динамо» - о титуле чемпионов Украины

  • 26.04.2021 18:56
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Жерсон РОДРИГЕШ: «Хотим завоевать все возможные трофеи»
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

Форвард «Динамо» Жерсон Родригеш поделился впечатлениями от завоевания чемпионского титула в УПЛ:

- Каково это - быть чемпионом Украины?
- Прекрасные ощущения. Мы долго шли к этому, работали над собой, командными взаимодействиями. Со сменой тренера очень многое поменялось, мы стали сильнее. Теперь наша цель - Кубок Украины. Хотим завоевать все возможные трофеи. Кроме того, мы должны еще улучшить свою игру, чтобы добиться хороших результатов в Лиге чемпионов.

- В матче с «Ингульцом» вы продемонстрировали зрелищный, открытый футбол. Получили ли вы удовольствие от такой игры?
- «Ингулец» - не так силен. Но мы были серьезно настроены, хорошо подготовлены к этому поединку. Думаю, любая команда будет получать удовольствие от того, что контролирует ход игры и доминирует на поле. К тому же, сыграл не весь матч, поэтому каждая игровая минута была важна для меня.

- Мирча Луческу в послематчевой пресс-конференции сказал, что за сезон у вас появился менталитет победителей. Это правда?
- Да. Наша команда молодая и сначала у нас не было такого менталитета. Сейчас мы хотим побеждать в каждой игре и становиться чемпионами - Луческу это привил нам.  Мы выросли как команда и индивидуально. Мистер проделал невероятную работу.

- Какой план на оставшиеся игры в сезоне?
- Выиграть все матчи и набрать все очки, а также и завоевать Кубок Украины.

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Источник — ФК Динамо Киев

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