Николай ПАВЛОВ: «Григорий Суркис приглашал меня в Динамо»

Известный тренер мог возглавить «Динамо»

  • 26.04.2021 18:43
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Николай ПАВЛОВ: «Григорий Суркис приглашал меня в Динамо»
© Sport.ua. Николай Павлов

Известный украинский тренер Николай Павлов признался, что получал предложения от братьев Суркисов возглавить «Динамо» Киев:

«Я завершил свою карьеру в 60 лет и немного жалел, что не сделал этого раньше. Потому что только когда прекратил тренерскую работу, начал жить полноценной жизнью, получая удовольствие от общения с родными и близкими. Хотя были люди, которые много раз убеждали меня вернуться.

Кто они? Это не секрет. Ведь сегодня эти люди принимают поздравление как раз за свой выбор — это братья Суркисы. Еще когда я заканчивал работу в «Мариупол», Григорий Михайлович приглашал меня в «Динамо». Но я не мог принять это предложение, поскольку у меня были обязательства перед руководителями. В итоге в Киеве выбрали Сергея Реброва — и не ошиблись.

Когда началась война, я принял решение закончить тренерскую карьеру, но каждая отставка наставника в «Динамо» сопровождалась звонком от Суркиса, и я всякий раз убеждался в том, что Григорий Михайлович — мудрейший человек.

Теперь он не приглашал меня тренером, зная о том, что свои решения я не меняю. Звал начальником команды. Помнил, что в этой должности я уже работал в «Динамо» и просил прийти и просто побыть рядом с тренерским штабом и молодыми ребятами».

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Источник — zbirna.com

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