Лунин и Азар – в заявке Реала на матч с Челси

Завтра, 27 апреля «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Реал» опубликовал свою заявку на матч с «Челси». В ней присутствуют украинский голкипер Андрей Лунин и бельгийский вингер Эден Азар, который недавно вернулся после травмы и готов сыграть со своим бывшим клубом.

Заявка «Реала» на матч с «Челси»: