Лунин и Азар – в заявке Реала на матч с Челси

Завтра, 27 апреля «Реал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов дома примет «Челси». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
«Реал» опубликовал свою заявку на матч с «Челси». В ней присутствуют украинский голкипер Андрей Лунин и бельгийский вингер Эден Азар, который недавно вернулся после травмы и готов сыграть со своим бывшим клубом.
Заявка «Реала» на матч с «Челси»:
📋✅ ¡Nuestros convocados para el partido 🆚 @ChelseaFC_sp!#UCL pic.twitter.com/GxABwlj9me— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 26, 2021
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Источник — Twitter
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