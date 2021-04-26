Дмитрий ШАСТАЛ: «Лучшего раздражителя, чем Шахтер, не было»

Вчера «Александрия» в 23-м туре УПЛ дома сенсационно обыграла «Шахтер» со счетом 2:0.
Автор второго гола Дмитрий Шастал поделился впечатлениями от матча:
«После череды не совсем удачных матчей хотелось восстановить свое имя. Лучшего раздражителя, чем один из лидеров чемпионата, наверное, и не было.
И такие условия – почти полный стадион болельщиков, отличная погода – все нам на руку. В этих условиях еще больше хотелось побеждать».
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Источник — ФК Александрия
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