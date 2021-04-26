Дмитрий ШАСТАЛ: «Лучшего раздражителя, чем Шахтер, не было»

Вчера «Александрия» в 23-м туре УПЛ дома сенсационно обыграла «Шахтер» со счетом 2:0.

Автор второго гола Дмитрий Шастал поделился впечатлениями от матча:

«После череды не совсем удачных матчей хотелось восстановить свое имя. Лучшего раздражителя, чем один из лидеров чемпионата, наверное, и не было.

И такие условия – почти полный стадион болельщиков, отличная погода – все нам на руку. В этих условиях еще больше хотелось побеждать».