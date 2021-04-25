ВИДЕО. Как Александрия шокировала Шахтер двумя забитыми мячами

Неожиданный результат в матче, в котором «горняки» были фаворитами

  • 25.04.2021 18:37
  • 3803 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Александрия шокировала Шахтер двумя забитыми мячами
© ФК Александрия. Дмитрий Шастал

В матче двадцать третьего тура чемпионата Украины «Александрия» шокировала «Шахтер» в середине игры, забив два гола.

Отличились Гречишкин и Шастал.

Гол Гречишкина

Гол Шастала

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 25.04.2021 19:02
    0
    Хочолава - просто клоун (смотрю повтор 2-го гола).
    Игрок уровня 1-й лиги
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 25.04.2021 18:49
    +1
    Болельщикам Александрии нужно сбросится на новую сетку.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 25.04.2021 18:49
    +1
    Болельщикам Александрии нужно сбросится на новую сетку.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 25.04.2021 19:02
    0
    Хочолава - просто клоун (смотрю повтор 2-го гола).
    Игрок уровня 1-й лиги
    Ссылка
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