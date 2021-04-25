ВИДЕО. Как Александрия шокировала Шахтер двумя забитыми мячами

В матче двадцать третьего тура чемпионата Украины «Александрия» шокировала «Шахтер» в середине игры, забив два гола.
Отличились Гречишкин и Шастал.
Гол Гречишкина
Гол Шастала
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Игрок уровня 1-й лиги
Игрок уровня 1-й лиги
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.