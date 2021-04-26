Виталий ВЕРНИДУБ: «Необходимо выигрывать в каждом матче»

Центральный защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу над «Олимпиком» 2:1 в 23-м туре УПЛ:

- Каждая победа для нас очень важна. Мы находимся на финальном этапе и крайне необходимо выигрывать в каждой встрече, отрываясь от конкурентов. Надеюсь, что и дальше получится делать так же. Наш следующий соперник – тот же «Олимпик». Поэтому восстанавливаемся, готовимся и нужно снова побеждать.

В первом тайме мы полностью доминировали, имели хорошие подходы и моменты, но не всё было реализовано. Во втором тайме соперник отреагировал, провёл хорошую контратаку, забил гол с пенальти.

Но мы снова вышли вперёд. Шахаб молодец. Доказал, что может решить исход матча.

- Ну, что, готов после матча с «Олимпиком» к матчу с «Олимпиком»?

- Да, так получилось, что нам предстоит сыграть две встречи подряд. Но мы тщательно готовимся к каждому сопернику.

- Назови главный козырь достижения положительного результата во вчерашнем матче.

- Это наша воля к победе.

- Как эмоциональное состояние ребят после таких серьёзных игр с «Александрией» и «Олимпиком»?

- Играть в плотном графике – это неплохо. Но нужно уметь грамотно восстанавливаться и правильно подводить себя к следующим играм.

- Давно мы не играли на «Славутич-Арене». Как тебе поле после такого перерыва?

- Поле хорошее, всё понравилось. Хотелось бы, чтобы оно позволяло играть чуть быстрее. Но отталкиваясь от погодных условий, в которых мы начинали наш чемпионат в этом году и в которых сейчас находимся, то поле прекрасно выдержало все нагрузки.

В среду, 28 апреля «Заря» сыграет с «Олимпиком» еще раз – в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.