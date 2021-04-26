Виталий ВЕРНИДУБ: «Необходимо выигрывать в каждом матче»

Защитник «Зари» - о победе над «Олимпиком»

  • 26.04.2021 17:26
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  • 1 комментарий
Виталий ВЕРНИДУБ: «Необходимо выигрывать в каждом матче»
© ФК Заря. Виталий Вернидуб

Центральный защитник «Зари» Виталий Вернидуб прокомментировал победу над «Олимпиком» 2:1 в 23-м туре УПЛ:

- Каждая победа для нас очень важна. Мы находимся на финальном этапе и крайне необходимо выигрывать в каждой встрече, отрываясь от конкурентов. Надеюсь, что и дальше получится делать так же. Наш следующий соперник – тот же «Олимпик». Поэтому восстанавливаемся, готовимся и нужно снова побеждать.

В первом тайме мы полностью доминировали, имели хорошие подходы и моменты, но не всё было реализовано. Во втором тайме соперник отреагировал, провёл хорошую контратаку, забил гол с пенальти.

Но мы снова вышли вперёд. Шахаб молодец. Доказал, что может решить исход матча.

- Ну, что, готов после матча с «Олимпиком» к матчу с «Олимпиком»?
- Да, так получилось, что нам предстоит сыграть две встречи подряд. Но мы тщательно готовимся к каждому сопернику.

- Назови главный козырь достижения положительного результата во вчерашнем матче.
- Это наша воля к победе.

- Как эмоциональное состояние ребят после таких серьёзных игр с «Александрией» и «Олимпиком»?
- Играть в плотном графике – это неплохо. Но нужно уметь грамотно восстанавливаться и правильно подводить себя к следующим играм.

- Давно мы не играли на «Славутич-Арене». Как тебе поле после такого перерыва?
- Поле хорошее, всё понравилось. Хотелось бы, чтобы оно позволяло играть чуть быстрее. Но отталкиваясь от погодных условий, в которых мы начинали наш чемпионат в этом году и в которых сейчас находимся, то поле прекрасно выдержало все нагрузки.

В среду, 28 апреля «Заря» сыграет с «Олимпиком» еще раз – в перенесенном матче 10-го тура УПЛ.

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Источник — ФК Заря

(1 голос)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:49
    0
    давай зорька---есть все шансы занять второе место---бомжи будут 3
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 17:49
    0
    давай зорька---есть все шансы занять второе место---бомжи будут 3
    Ссылка
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