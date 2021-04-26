В Серии А введут правило, направленное против Суперлиги

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина анонсировал изменения в регламенте организации, которые будут направлены против возможных новых попыток создания Суперлиги.

Согласно новому правилу, клубы, которые в будущем захотят войти в организации типа Суперлиги, будут отстранены от участия во всех внутренних итальянских турнирах, включая Серию А.

«Те, кто захотят участвовать в соревнованиях за пределами ФИФА и УЕФА, потеряют привязку к нашей федерации и будут вынуждены покинуть чемпионат Италии. Это правило должно быть включено в новую национальную реформу.

Если по состоянию на конец июне кто-то захочет принимать участие в соревнованиях приватного характера, они будут вынуждены покинуть нашу лигу», - заявил Гравина.

Напомним, в Суперлиге хотели принять участие три гранда итальянского футбола – «Интер», «Ювентус» и «Милан».

Ранее банк JP Morgan отказался от финансирования Суперлиги.