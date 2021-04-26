Шахтер попал в топ-200 налогоплательщиков Украины

«Горняки» заплатили 410 миллионов гривен налогов

  • 26.04.2021 15:45
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Шахтер попал в топ-200 налогоплательщиков Украины
© twitter.com/FCShakhtar

Ресурс «Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах» опубликовал список топ-200 компаний-налогоплательщиков Украины за 2020 год.

Единственным спортивным клубом, который попал в этот рейтинг, стал ФК «Шахтер» Донецк. «Горняки» заплатили в 2020 году налогов на сумму 410 миллионов гривен и заняли 133-е место в рейтинге.

410 миллионов гривен – это на 5% больше, чем заплатил «Шахтер» в 2019 году. Тогда клуб занял 144-е место в рейтинге.

Ранее защитник «Шахтера» Валерий Бондарь порвал крестообразные связки колена.

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