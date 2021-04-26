Диего СИМЕОНЕ: «Чемпионство? Ключевой будет психология»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился своим мнением по поводу борьбы за чемпионский титул в Ла Лиге:

«Несколько дней назад меня спросили, что я считаю самым важным в конце сезона Ла Лиги. Я уверен, что ключевое значение будет играть психология. Ключевым станет эмоциональное состояние.

Чемпионат Испании обычно выигрывают «Барселона» или «Реал», если не считать 2014-й и другие годы, когда мы были близки к этому.

Большую часть сезона мы лидировали с большим отрывом, но мы понимали, что такие клубы, как «Барселона» и «Реал», не собирались выходить из борьбы. «Севилья» также приблизилась. Кто будет крепче психологически, тот выиграет титул.

Все быстро меняется. Мы не знаем, что нас ждет. Мы продолжим думать о том, что зависит от нас. Все будет зависеть от психологии, от характера, который мы покажем».

Вчера «Атлетико» проиграл «Атлетику» Бильбао, и после этого матча «Барселона» вышла в лидеры Ла Лиги по потерянным очкам.