Диего СИМЕОНЕ: «Чемпионство? Ключевой будет психология»

Наставник «Атлетико» - о борьбе за титул в Ла Лиге

  • 26.04.2021 15:30
  • 527 просмотров
  • 3 комментария
Диего СИМЕОНЕ: «Чемпионство? Ключевой будет психология»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился своим мнением по поводу борьбы за чемпионский титул в Ла Лиге:

«Несколько дней назад меня спросили, что я считаю самым важным в конце сезона Ла Лиги. Я уверен, что ключевое значение будет играть психология. Ключевым станет эмоциональное состояние.

Чемпионат Испании обычно выигрывают «Барселона» или «Реал», если не считать 2014-й и другие годы, когда мы были близки к этому.

Большую часть сезона мы лидировали с большим отрывом, но мы понимали, что такие клубы, как «Барселона» и «Реал», не собирались выходить из борьбы. «Севилья» также приблизилась. Кто будет крепче психологически, тот выиграет титул.

Все быстро меняется. Мы не знаем, что нас ждет. Мы продолжим думать о том, что зависит от нас. Все будет зависеть от психологии, от характера, который мы покажем».

Вчера «Атлетико» проиграл «Атлетику» Бильбао, и после этого матча «Барселона» вышла в лидеры Ла Лиги по потерянным очкам.

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Источник — Marca

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2021 15:45
    0
    У Барси зараз всі джокери на руках.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 15:33
    +2
    Эх, Диего, профукал ты чемпионство! И это с таким отрывом, всё бесшабашно растерять. Дай бог, чтобы третьим финишировал.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.04.2021 15:31
    +1
    Удачи Барсе!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 15:33
    +2
    Эх, Диего, профукал ты чемпионство! И это с таким отрывом, всё бесшабашно растерять. Дай бог, чтобы третьим финишировал.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.04.2021 15:31
    +1
    Удачи Барсе!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.04.2021 15:45
    0
    У Барси зараз всі джокери на руках.
    Ссылка
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