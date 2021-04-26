Виктор СКРИПНИК: «Купили Шахаба не для мебели»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победный гол Шахаба Захеди в матче с бывшим клубом форварда, «Олимпиком» (2:1):
«Только рады. Мы его купили не для мебели. Привыкает к нашим требованиям. Он – нападающий, голы – это то, что от него ждут. Мы ждем, он ждет и переживает сильно. Рад за него».
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Источник — ПроФутбол
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