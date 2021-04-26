Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ

Cамые важные цифры минувшего тура – в нашем традиционном обзоре.

Разгромив «Ингулец», «Динамо» становится недосягаемым для «Шахтера» и завоевывает 16-й чемпионский титул, причем 12-й раз - досрочно.

Динамовцы одерживают в общем 8-ю победу подряд (мячи 22-2), а на своем поле - 4-ю (мячи 14-1).

Беспроигрышная и голевая серии киевлян достигают 14 игр (+12=2).

Сергей Сидорчук становится 5-м игроком за годы независимости, проведшим 90 матчей за «Динамо» в качестве капитана (ЧУ - 55, КУ - 5, СК - 1, ЕК - 29).

35-й мяч в составе «Динамо» забивает Артем Беседин (ЧУ - 30, КУ - 3, ЕК - 2).



ФК Динамо

«Александрия» с 12-й попытки впервые выигрывает дома у «Шахтера».

Владимир Шаран празднует 70-ю викторию в чемпионатах Украины на посту главного тренера.

Дмитрий Гречишкин становится автором 20-го гола черно-желто-зеленых в поединках с оранжево-черными.

«Шахтер» впервые не забивает в гостях у александрийцев.

Горняки пропускают 60-й мяч с пенальти.

«Заря», 3-й раз подряд взявшая верх над «Олимпиком» (мячи 8-1), празднует 200-ю викторию в чемпионатах Украины.

Безничейная серия луганчан достигает 13 матчей (+10-3).

Черно-бело-красные реализовывают 5-й пенальти кряду.

Шахаб Захеди становится автором 30-го гола «Зари» в поединках с «олимпийцами».



ФК Заря

«Олимпик» проводит 100-й матч в УПЛ на чужих полях.

Сине-голубые продлевают свою безвыигрышную серию до 11 игр (=2-9).

«Олимпийцы» пропускают в общем 19 матчей подряд, поднимая планку личного антирекорда, а в гостях - 13.

«Олимпик» обновляет клубное достижение, реализовав 9-й пенальти кряду.

«Колос» впервые выигрывает у «Ворсклы», которой уступил во всех трех предыдущих встречах.

Ковалевцы одерживают 5-ю крупную победу в элитном дивизионе.

Подопечные Руслана Костышина устанавливают новый личный рекорд, не зная поражений 7 игр кряду (+4=3).

«Колос» проводит 10-й сухой матч в этом сезоне.

Денис Костышин на 316-й минуте прерывает безголевую серию ковалевцев в поединках с полтавчанами.

Мяч, забитый Евгением Смирным, становится 300-м, пропущенным командами Юрия Максимова в УПЛ.

Голкиперы «Ворсклы» выигрывают 31-ю пенальтийскую дуэль и повторяют рекорд лиги, принадлежащий «Мариуполю».

«Львов», впервые взявший верх над «Десной» в родных стенах, празднует в общем 3-ю викторию подряд (мячи 5-1), а на своем поле - 4-ю (мячи 8-3), обновляя клубное достижение.

Подопечные Анатолия Бессмертного устанавливают два личных рекорда, продлив голевую серию до 6 игр, а сухую домашнюю - до 240 минут.

«Десна» зарабатывает третью кряду «баранку» в гостях (мячи 1-8).

Александр Рябоконь терпит 60-е поражение в чемпионатах Украины.

Алексей Гуцуляк прерывает рекордную пенальтийскую серию черниговцев из 13 результативных ударов с «точки» подряд.

20-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера «Днепра-1» проводит Игор Йовичевич (+8=4-8, 31-28).

Сине-бело-голубые 10-й раз в этом сезоне не пропускают на своем поле.

Днепряне впервые не реализовывают пенальти в элитном дивизионе, прервав свою серию из 10 точных ударов с «точки».

«Минай» терпит 3-е кряду поражения на чужих полях (мячи 0-6).

Безвыигрышная гостевая серия закарпатцев достигает 12 матчей (=4-8), а безголевая выездная - 616 минут.

«Рух» одерживает 1-ю крупную победу в гостях в элитном дивизионе (в 11-й игре).

Сухая серия желто-черных достигает 300 минут

«Мариуполь» 10-й раз остается на «сухом пайке» в этом сезоне.

300-й матч в чемпионатах Украины проводит Тарас Степаненко («Шахтер»), 150-й - Евгений Банада («Александрия»), 100-й - Роман Карасюк («Рух»), 1-й - Хеннос Асмелаш («Ингулец») и Иван Нестеренко («Ворскла»).

60-й мяч в премьер-лиге забивает Виктор Цыганков, 20-й - Вячеслав Чурко, 1-й - Василий Рунич (в 3-й игре) и Илья Забарный (в 18-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Андрей Борячук («Рух»).

6-й дубль в украинских чемпионатах делает Виктор Цыганков.

9-й пенальти из 13 реализовывает Дмитрий Гречишкин, 8-й из 8 - Владлен Юрченко.



ФК Заря

Впервые не забивает с «точки» Вячеслав Чурко, ранее 6 раз отличившийся с одиннадцатиметровой отметки.

10-й сухой матч в УПЛ проводит Валерий Юрчук, 1-й - Владислав Кучерук (в 5-й игре).

2-ю красную карточку в карьере получает Сергей Чоботенко, 1-ю - Владимир Якимец (в 24-й игре).

70-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в нынешнем сезоне Алексей Довгий («Львов»), 60-й - Евгений Банада («Александрия»), Анатолий Нуриев («Минай) и Ярослав Мартынюк («Рух»).

50-й раз назначает пенальти в чемпионатах Украины арбитр из Киева Евгений Арановский, 20-й - запорожец Максим Козыряцкий.