Томаш КЕНДЗЕРА: «Горжусь командой, особенное чемпионство»

Защитник «Динамо» - о завоевании титула чемпионов Украины

  • 26.04.2021 14:51
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Горжусь командой, особенное чемпионство»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал завоевание чемпионского титула в УПЛ:

- Томаш, позади длинный сезон в Премьер-лиге, теперь на тебе заслуженная золотая медаль. О чем сейчас мысли?
- Испытываю радость и гордость. Чемпионство особенно приятное и особенное, поскольку большое количество игроков команды – воспитанники «Динамо» Киев. Я действительно горжусь этой командой, моими партнерами, друзьями! Это большой шаг вперед для нас.

- Тебе и другим опытным игрокам важно было не давать молодежи расслабиться до самого последнего матча на пути к трофею?
- (смеется) Да, пожалуй, несмотря на то, что мне всего 26 лет, я один из самых опытных игроков в нашей молодой команде. Я видел, как все ребята работали, старались на тренировках. В этом сезоне все изменилось после того как Мистер пришел к нам. Это, прежде всего, его заслуга. И президента клуба, который решил пригласить Мистера Луческу в «Динамо».

Мистер построил команду, которая за сезон сумела стать чемпионами. Теперь перед нами еще матч за Кубок Украины. Мы очень хотим завоевать его, чтобы за один сезон выиграть все три трофея в Украине. В моей карьере еще такого не было, и в Польше я одновременно не выигрывал три трофея. Что уж говорить о молодых ребятах.

- Еще до финального свистка ты успел примерить футболку с надписью «Чемпионы». Какими были первые минуты триумфа?
- Да, я примерил эту футболку одним из первых. Хотелось приблизить этот момент, и мы пошли с Колей Шапаренко и Беном Вербичем переодеваться когда счет уже стал 5:0, и было очевидно, что чемпионство от нас никуда не денется. Мы все просто радовались и наслаждались моментом – награждение, медали, поднятие трофея, праздничные конфетти… Обидно только, что на этом матче не могли присутствовать болельщики и разделить с нами эту радость непосредственно на стадионе.

- В оставшихся трех матчах чемпионата можно позволить себе расслабиться, а сконцентрироваться исключительно на поединке за Кубок?
- Расслабляться нельзя, это может сыграть злую шутку. Нам необходимо держать этот игровой тонус, хорошую игровую форму, которую мы набрали и держали в последнее время. Нужно стараться выигрывать все матчи до матча за Кубок Украины, чтобы подойти к нему в хорошем настроении, хорошей форме и с боевым настроем.

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Источник — ФК Динамо Киев

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