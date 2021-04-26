Александр ДЕНИСОВ: «Черная полоса Шахтера выглядит безграничной»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Шахтера» от «Александрии» (0:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для александрийцев этот матч будет памятным, так как они обыграли «Шахтер». Черная полоса «Шахтера» выглядит как-то безграничной. Это касается не только результатов, но и травм. «Шахтер» и сборная Украины лишились Мораеса – он пропустит Евро-2020.

Травму получил и Валерий Бондарь. На 99 процентов у него такая же травма, как и у Мораеса – травма крестообразных связок колена. К сожалению, такие ужасные новости из стана «Шахтера» с точки зрения травм», - сказал Денисов.