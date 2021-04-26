Александр ДЕНИСОВ: «Черная полоса Шахтера выглядит безграничной»

Известный журналист – о поражении «горняков» от «Александрии»

  • 26.04.2021 14:05
  • 2031 просмотр
  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Черная полоса Шахтера выглядит безграничной»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Шахтера» от «Александрии» (0:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Для александрийцев этот матч будет памятным, так как они обыграли «Шахтер». Черная полоса «Шахтера» выглядит как-то безграничной. Это касается не только результатов, но и травм. «Шахтер» и сборная Украины лишились Мораеса – он пропустит Евро-2020.

Травму получил и Валерий Бондарь. На 99 процентов у него такая же травма, как и у Мораеса – травма крестообразных связок колена. К сожалению, такие ужасные новости из стана «Шахтера» с точки зрения травм», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Real Trent
    online
      Real Trent, 26.04.2021 14:22
    +4
    Пенисов,это ваша тупость,жадность и неуважение к старенькому "мистеру" - виглядає безмежною...
    Ссылка
    Real Trent
    online
      Real Trent, 26.04.2021 14:22
    +4
    Пенисов,это ваша тупость,жадность и неуважение к старенькому "мистеру" - виглядає безмежною...
    Ссылка
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