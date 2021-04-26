Тест или вакцина: Павелко рассказал, как украинским фанам поехать на Евро

Президент УАФ – о возможностях посетить игры турнира

  • 26.04.2021 13:45
  • 518 просмотров
  • 1 комментарий
Тест или вакцина: Павелко рассказал, как украинским фанам поехать на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о возможностях для украинских болельщиков посетить игры Евро-2020.

«Вы знаете, что коронавирус принес очень большие изменения в планы проведения чемпионата Европы. Три города  рассматривались на прошедшем исполкоме УЕФА два из которых были исключены. Остаются 10 городов из 12. И многие города пересматривают квоты появления болельщиков на стадионы. На сегодняшний день есть квота минимум 25 процентов, но каждый город может еще пересмотреть эту квоту в сторону увеличения количества зрителей. У кого-то это может быть 50 процентов, 75 процентов, а кто-то рассматривает вариант и со 100 процентами зрителей.

В связи с этим мы ждем от УЕФА презентацию посещения чемпионата Европы для национальных ассоциаций. Мы, конечно же, держим руку на пульсе в этой ситуации и будем помогать нашим болельщикам. Нужно дождаться официальных документов, но, скорее всего, болельщиков будут пускать либо с негативным тестом, либо с вакциной. Также будут еще дополнительные требования, которые будут озвучены в ближайшее время», - сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что матчи сборной Украины в группе на Евро-2020 должны пройти со зрителями.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 26.04.2021 14:43
    0
    Ні якщо немае вакцини нехай не пускають.А вболівальники нехай подякують степанову за те що завалив вакцинацию!!!!!Польща мае таке саме населення як ми а в них вакциновано 7765723 а в нас 528030 робіть висновки.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 26.04.2021 14:43
    0
    Ні якщо немае вакцини нехай не пускають.А вболівальники нехай подякують степанову за те що завалив вакцинацию!!!!!Польща мае таке саме населення як ми а в них вакциновано 7765723 а в нас 528030 робіть висновки.
    Ссылка
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