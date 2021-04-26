Тест или вакцина: Павелко рассказал, как украинским фанам поехать на Евро

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о возможностях для украинских болельщиков посетить игры Евро-2020.

«Вы знаете, что коронавирус принес очень большие изменения в планы проведения чемпионата Европы. Три города рассматривались на прошедшем исполкоме УЕФА два из которых были исключены. Остаются 10 городов из 12. И многие города пересматривают квоты появления болельщиков на стадионы. На сегодняшний день есть квота минимум 25 процентов, но каждый город может еще пересмотреть эту квоту в сторону увеличения количества зрителей. У кого-то это может быть 50 процентов, 75 процентов, а кто-то рассматривает вариант и со 100 процентами зрителей.

В связи с этим мы ждем от УЕФА презентацию посещения чемпионата Европы для национальных ассоциаций. Мы, конечно же, держим руку на пульсе в этой ситуации и будем помогать нашим болельщикам. Нужно дождаться официальных документов, но, скорее всего, болельщиков будут пускать либо с негативным тестом, либо с вакциной. Также будут еще дополнительные требования, которые будут озвучены в ближайшее время», - сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что матчи сборной Украины в группе на Евро-2020 должны пройти со зрителями.