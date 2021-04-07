Известно, сколько зрителей посетят матч Евро-2020 Украина – Нидерланды

На матче сборных Украины и Нидерландов в Амстердаме в рамках группового раунда Евро-2020 на трибунах «Йохан Кройф Арены» будет присутствовать не менее 12 тысяч зрителей. Об этом сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов.

«Прекрасно, что местные власти уверены в том, что матчи ЧЕ-2020 могут успешно пройти со зрителями. Мы с нетерпением ждем 12 тысяч болельщиков на «Йохан Кройф Арене», но понимаем, что коронавирус непредсказуем и нет никаких гарантий. Однако, мы по-прежнему надеемся, что ситуация в июне улучшится до такой степени, что сможет присутствовать еще больше людей», – сказал директор Евро-2020 Гийс де Йонг.

Отметим, что на стадионе «Йохан Кройф Арена» запланированы четыре матча чемпионата Европы. Матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня.

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