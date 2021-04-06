Бухарест подтвердил проведение матчей Евро. Украина сыграет с болельщиками

Министр спорта Румынии Эдуард Новак заявил, что Бухарест подтвердил УЕФА готовность принимать матчи Евро-2020 с болельщиками.

Ранее в УЕФА заявили, что допуск фанов на трибуны - главное условие для того, чтобы город сохранил право на организацию матчей.

«Это отличные новости. Я рад, что Румыния присоединилась к России, Дании и Венгрии, которые уже подтвердили готовность принимать матчи».

«Арена будет заполнена на 25%», - сказал Новак.

Сообщается, что все зрители должны будут иметь справку о вакцинации от коронавируса. Сборная Украины в Бухаресте проведет матчи против Северной Македонии и Австрии.

Еще один матч группы Украина должна сыграть в Амстердаме.