Бухарест подтвердил проведение матчей Евро. Украина сыграет с болельщиками

Румынские власти готовы принимать матчи турнира

  • 06.04.2021 16:10
  • 1525 просмотров
  • 5 комментариев
Бухарест подтвердил проведение матчей Евро. Украина сыграет с болельщиками
© Profimedia Images

Министр спорта Румынии Эдуард Новак заявил, что Бухарест подтвердил УЕФА готовность принимать матчи Евро-2020 с болельщиками.

Ранее в УЕФА заявили, что допуск фанов на трибуны - главное условие для того, чтобы город сохранил право на организацию матчей.

«Это отличные новости. Я рад, что Румыния присоединилась к России, Дании и Венгрии, которые уже подтвердили готовность принимать матчи».

«Арена будет заполнена на 25%», - сказал Новак.

Сообщается, что все зрители должны будут иметь справку о вакцинации от коронавируса. Сборная Украины в Бухаресте проведет матчи против Северной Македонии и Австрии.

Еще один матч группы Украина должна сыграть в Амстердаме.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Digisport.ro

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    inflicted
    online
      inflicted, 06.04.2021 16:48
    +1
    Здав квитки в лютому. Відчував, що будуть якісь обмеження типу цих
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 06.04.2021 16:41
    0
    Має бути 2 вакцинування ,але якою вакциною-чому це ніхто не запитує ?)))
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 06.04.2021 16:34
    +1
    Які фани? Коронавірус, дома сидіть Шукаєте пригод на свою сряку
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 06.04.2021 16:26
    0
    Зеленскому дайте это прочесть,а то у нас пока два человека вакцинировано,а за справки пока речь вообще не идёт.А осталось всего два месяца.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 06.04.2021 16:19
    +2
    25% ну как раз для тех украинцев, которые в Румынии живут...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 06.04.2021 16:19
    +2
    25% ну как раз для тех украинцев, которые в Румынии живут...
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 06.04.2021 16:48
    +1
    Здав квитки в лютому. Відчував, що будуть якісь обмеження типу цих
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 06.04.2021 16:34
    +1
    Які фани? Коронавірус, дома сидіть Шукаєте пригод на свою сряку
    Ссылка
    serhiy
    online
      serhiy, 06.04.2021 16:41
    0
    Має бути 2 вакцинування ,але якою вакциною-чому це ніхто не запитує ?)))
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 06.04.2021 16:26
    0
    Зеленскому дайте это прочесть,а то у нас пока два человека вакцинировано,а за справки пока речь вообще не идёт.А осталось всего два месяца.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности