ШЕВЧУК: «Думал, Степаненко получит красную, так как «вырубит» кого-то»

Бывший защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «горняков» от «Александрии» (0:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игроки, прежде всего, профессионалы. Они играют в «Шахтере». Практически все игроки своих сборных. Они должны играть за честь клуба. В этом матче я увидел только Степаненко. Думал, он получит красную, так как «вырубит» кого-то. Он нервный бегал и не мог никому передать эту страсть и энергию.

В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна, потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что «Шахтер» практически упал на дно, и я был прав. Именно тогда нужно было поменять Каштру. Сейчас от первого места разрыв в 13 очков. Кто будет отвечать, если команда займет 3 место в чемпионате?» - сказал Шевчук.