ШЕВЧУК: «Думал, Степаненко получит красную, так как «вырубит» кого-то»

Специалист – о поражении «Шахтера» от «Александрии»

  • 26.04.2021 13:24
  • 3075 просмотров
  • 9 комментариев
ШЕВЧУК: «Думал, Степаненко получит красную, так как «вырубит» кого-то»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение «горняков» от «Александрии» (0:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игроки, прежде всего, профессионалы. Они играют в «Шахтере». Практически все игроки своих сборных. Они должны играть за честь клуба. В этом матче я увидел только Степаненко. Думал, он получит красную, так как «вырубит» кого-то. Он нервный бегал и не мог никому передать эту страсть и энергию.

В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна, потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что «Шахтер» практически упал на дно, и я был прав. Именно тогда нужно было поменять Каштру. Сейчас от первого места разрыв в 13 очков. Кто будет отвечать, если команда займет 3 место в чемпионате?» - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 26.04.2021 14:35
    -1
    ВОНА ПОВИННА!!!!! ПОСІСТИ 3 МІСЦЕ В ЧЕМПІОНАТІ.ЗАТО ПОПАДУТЬ В ГРУПУ ЛІГИ ЕВРОПИ.ЦЕ ЇХ РІВЕНЬ.
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    Nikolay Kirienko
    online
      Nikolay Kirienko, 26.04.2021 14:28
    +2
    Шевчук прав, подобрали тренера на мусорке, с экономить Палкин решил. Вот с него надо и спросить и оклад снять до того уровня на который команду посадил.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 26.04.2021 14:24
    0
    надо еще больше с судьями работать и кабинетных побед туда же
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 26.04.2021 14:02
    -1
    бразилские довбойобы
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 26.04.2021 13:43
    -2
    DK1961, 26.04.2021 13:41
    Надо у убрать бомжей из Киева. И тогда действительно все хорошо будет . Пусть живут и играют по месту своей нынешней прописки в арендопуполе. Для игры в ЛЕ им вполне хватит
    дед, иди нах.., без тебя разберутся
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    lenares85
    online
      lenares85, 26.04.2021 13:41
    0
    Палкин разваливается Шахтёр бразильцев много и они не слушаются тренера вообще, а пенсы играть не хотят а бабки получают, и в туалете сидят
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.04.2021 13:41
    +6
    Надо у убрать бомжей из Киева. И тогда действительно все хорошо будет . Пусть живут и играют по месту своей нынешней прописки в арендопуполе. Для игры в ЛЕ им вполне хватит
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 26.04.2021 13:39
    +3
    Лезут туда куда не надо, вот и результат. Виноват не тренер, а политика руководства
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 26.04.2021 13:38
    0
    Палкина надо убирать вместе с Сырником, и будет все хорошо
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 26.04.2021 13:41
    +6
    Надо у убрать бомжей из Киева. И тогда действительно все хорошо будет . Пусть живут и играют по месту своей нынешней прописки в арендопуполе. Для игры в ЛЕ им вполне хватит
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 26.04.2021 13:39
    +3
    Лезут туда куда не надо, вот и результат. Виноват не тренер, а политика руководства
    Ссылка
    Nikolay Kirienko
    online
      Nikolay Kirienko, 26.04.2021 14:28
    +2
    Шевчук прав, подобрали тренера на мусорке, с экономить Палкин решил. Вот с него надо и спросить и оклад снять до того уровня на который команду посадил.
    Ссылка
    mayjumanji
    online
      mayjumanji, 26.04.2021 14:24
    0
    надо еще больше с судьями работать и кабинетных побед туда же
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 26.04.2021 13:41
    0
    Палкин разваливается Шахтёр бразильцев много и они не слушаются тренера вообще, а пенсы играть не хотят а бабки получают, и в туалете сидят
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
      Jakub Lukasz Salamaj, 26.04.2021 13:38
    0
    Палкина надо убирать вместе с Сырником, и будет все хорошо
    Ссылка
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