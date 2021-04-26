ЛЕОНЕНКО: «Футболисты Шахтера уже понимают, что Каштру в команде не будет»

Специалист считает, что в клубе должны были сделать выводы

  • 26.04.2021 13:16
  • 2765 просмотров
  • 7 комментариев
ЛЕОНЕНКО: «Футболисты Шахтера уже понимают, что Каштру в команде не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о затянувшемся кризисе в донецком «Шахтере».
 
«Футболисты уже понимают, что этого тренера в команде не будет. Они уже уволили тренера и понимают, что его не будет в следующем сезоне. Я бы уже после «Агробизнеса» сделал выводы», – сказал Леоненко.
 
Отметим, что донецкий клуб в текущем сезоне будет бороться лишь за вторую позицию в турнирной таблице.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 26.04.2021 14:38
    -1
    Друге ні тільки трете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    zzg77
    online
      zzg77, 26.04.2021 14:22
    -1
    А ведь ещё летом все целовали Каштру ниже спины! Теперь готовы смешать его с дерьмом. Почему кроты так относятся к людям, по-скотски? Чуть что и обольют с ног до головы. Луческу, Матузалем, Бернард, Коваленко, Тайсон и многие другие пострадали от геббельсовской пропаганды, от давления служб Шахтёра.
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    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 26.04.2021 13:51
    0
    Евгений Кедров, 26.04.2021 13:31
    Не понимаю как можно было так упустить из рук вожжи управления, что в этом годике фсе проипали? Какая безвольная команда вышла играть весну. Сидят на лавочках семки лускают лыбятся, а команда проигрывает. Суки, Мирчи на вас нет.
    Приглашение Каштру было ошибкой, может быть как тренер он и не плох, но очень мягкий человек, поэтому игроки и сели ему на шею, какой бы не был Фонсека, но парень он жесткий и выжимал из игроков результат, три чемпионства тому подтверждение, после него по энерции футболисты ещё сезон отыграли на совесть, пока не поняли, что с Каштру можно тренироваться и играть "в пол-ноги". Люди так устроены, при отсутствии характера у руководителя, они начинают уменьшать требования и к себе. Каштру надо срочно убирать, платить положеную неустойку, т к на кону стоит лига чемпионов, Заря дышит в спину и не факт , что с такой игрой удасться остаться вторыми.
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    Валерій Кудінов
    online
      Валерій Кудінов, 26.04.2021 13:43
    -1
    Евгений Кедров, 26.04.2021 13:31
    Не понимаю как можно было так упустить из рук вожжи управления, что в этом годике фсе проипали? Какая безвольная команда вышла играть весну. Сидят на лавочках семки лускают лыбятся, а команда проигрывает. Суки, Мирчи на вас нет.
    В радянські часи в шахту відправляли зміну попрацювати, потім були часи, коли Ахметов машини бив, а зараз мабуть йому не до футболу
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    Валерій Кудінов
    online
      Валерій Кудінов, 26.04.2021 13:40
    -1
    Якщо гравці зливали тренера і вже зрозуміли що тренера не буде, то чому гравці далі продовжують зливати матчі? В цю ситуацію може втрутитись лише одна людина - власник клубу, якого доречі ці гравці вже можна сказати кинули мінімум на лямів 30 Євро, при тому, що самі гравці отримували і продовжують отримувати найвищі зарплати.
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    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 26.04.2021 13:31
    -1
    Не понимаю как можно было так упустить из рук вожжи управления, что в этом годике фсе проипали? Какая безвольная команда вышла играть весну. Сидят на лавочках семки лускают лыбятся, а команда проигрывает. Суки, Мирчи на вас нет.
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    Andre066
    online
      Andre066, 26.04.2021 13:27
    +1
    Я бы? А в чем проблема до сих пор уважаемый любитель котов Леоненко? Бла бла ваше Я.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 26.04.2021 13:27
    +1
    Я бы? А в чем проблема до сих пор уважаемый любитель котов Леоненко? Бла бла ваше Я.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 26.04.2021 13:51
    0
    Евгений Кедров, 26.04.2021 13:31
    Не понимаю как можно было так упустить из рук вожжи управления, что в этом годике фсе проипали? Какая безвольная команда вышла играть весну. Сидят на лавочках семки лускают лыбятся, а команда проигрывает. Суки, Мирчи на вас нет.
    Приглашение Каштру было ошибкой, может быть как тренер он и не плох, но очень мягкий человек, поэтому игроки и сели ему на шею, какой бы не был Фонсека, но парень он жесткий и выжимал из игроков результат, три чемпионства тому подтверждение, после него по энерции футболисты ещё сезон отыграли на совесть, пока не поняли, что с Каштру можно тренироваться и играть "в пол-ноги". Люди так устроены, при отсутствии характера у руководителя, они начинают уменьшать требования и к себе. Каштру надо срочно убирать, платить положеную неустойку, т к на кону стоит лига чемпионов, Заря дышит в спину и не факт , что с такой игрой удасться остаться вторыми.
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