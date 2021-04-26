ЛЕОНЕНКО: «Футболисты Шахтера уже понимают, что Каштру в команде не будет»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о затянувшемся кризисе в донецком «Шахтере».



«Футболисты уже понимают, что этого тренера в команде не будет. Они уже уволили тренера и понимают, что его не будет в следующем сезоне. Я бы уже после «Агробизнеса» сделал выводы», – сказал Леоненко.



Отметим, что донецкий клуб в текущем сезоне будет бороться лишь за вторую позицию в турнирной таблице.

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