Мирон МАРКЕВИЧ – о брани в украинском футболе: «Нужно наказывать»

Известный тренер Мирон Маркевич рассказал, что нужно делать с бранью в украинском футболе, которая в последнее время все чаще «льется» с экранов телеканалов.
«Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказывать...
Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину», - сказал Маркевич.
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Источник — 1927.kiev.ua
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А Радченко где ? Больной ? А шо вы мне этих дебилов показываете ?
Это конечно не маты, но уважение так и прёт )
А Радченко где ? Больной ? А шо вы мне этих дебилов показываете ?
Это конечно не маты, но уважение так и прёт )
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