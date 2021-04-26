Мирон МАРКЕВИЧ – о брани в украинском футболе: «Нужно наказывать»

Специалист считает, что это показатель нашей культуры

  • 26.04.2021 12:55
  • 283 просмотра
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ – о брани в украинском футболе: «Нужно наказывать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный тренер Мирон Маркевич рассказал, что нужно делать с бранью в украинском футболе, которая в последнее время все чаще «льется» с экранов телеканалов.
 
«Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказывать...
 
Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину», - сказал Маркевич.

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Источник — 1927.kiev.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 26.04.2021 12:59
    0
    Згідний на всі 100.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 12:59
    0
    Эммм... а как же просмотр уважаемого мэтра молодёжи Металлиста ?
    А Радченко где ? Больной ? А шо вы мне этих дебилов показываете ?
    Это конечно не маты, но уважение так и прёт )
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 26.04.2021 12:59
    0
    Згідний на всі 100.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 12:59
    0
    Эммм... а как же просмотр уважаемого мэтра молодёжи Металлиста ?
    А Радченко где ? Больной ? А шо вы мне этих дебилов показываете ?
    Это конечно не маты, но уважение так и прёт )
    Ссылка
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