Мирон МАРКЕВИЧ – о брани в украинском футболе: «Нужно наказывать»

Известный тренер Мирон Маркевич рассказал, что нужно делать с бранью в украинском футболе, которая в последнее время все чаще «льется» с экранов телеканалов.



«Это наша культура такова. В любой цивилизованной стране таких людей не подпустили бы к команде. У нас такое проходит. Давайте дальше так делать. Во что это все превратится и к чему мы идем? Это все дети смотрят, молодое поколение. Вседозволенность... Нужно наказывать...



Я понимаю, что есть нервы, эмоции, но нужно себя держать в руках. Ты можешь на кухне так с женой поговорить, но не на всю Украину», - сказал Маркевич.

Читайте также: Мирон МАРКЕВИЧ: «Не знаю, кто такой Де Дзерби»