Мирон МАРКЕВИЧ: «Не знаю, кто такой Де Дзерби»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о кризисе в «Шахтере».



«Я бы не валил все на тренера. Давно шло к этому и началось с Фонсеки. Поэтому, незачем во всем обвинять Луиша Каштру... Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, это тренер по Серии А. Возглавляет «Сассуоло». На этом - все.



Не хочу никого обижать, но, в целом - такой уровень нашего чемпионата. Еще до начала можно определить чемпиона. Когда есть 4-5 команд, которые борются за чемпионство - все совсем иначе. Поэтому, если не появится несколько хороших клубов, то продолжать угадывать, что чемпионами будут те или иные - «Динамо» или «Шахтер», – сказал Маркевич.

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