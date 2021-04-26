Мирон МАРКЕВИЧ: «Не знаю, кто такой Де Дзерби»

Известный украинский тренер – о кризисе в «Шахтере»

  • 26.04.2021 12:11
  • 1646 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не знаю, кто такой Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о кризисе в «Шахтере».
 
«Я бы не валил все на тренера. Давно шло к этому и началось с Фонсеки. Поэтому, незачем во всем обвинять Луиша Каштру... Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, это тренер по Серии А. Возглавляет «Сассуоло». На этом - все.
 
Не хочу никого обижать, но, в целом - такой уровень нашего чемпионата. Еще до начала можно определить чемпиона. Когда есть 4-5 команд, которые борются за чемпионство - все совсем иначе. Поэтому, если не появится несколько хороших клубов, то продолжать угадывать, что чемпионами будут те или иные - «Динамо» или «Шахтер», – сказал Маркевич.

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Источник — 1927.kiev.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Georgiy Kovalchuk
    online
      Georgiy Kovalchuk, 26.04.2021 13:10
    0
    ENJOY, 26.04.2021 12:24
    я думаю там аналогичный вариант.. Де Дзерби не знает кто этот бубнящий дед
    Ну куда там тренеру - середняка серии А к финалисту Лиги Европы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 12:35
    +2
    ENJOY, 26.04.2021 12:24
    я думаю там аналогичный вариант.. Де Дзерби не знает кто этот бубнящий дед
    1ОО%!
    Впрочем, мб дедуля и не отказался бы сам шахтой порулить трохи, а то пока ещё тот металлист в упл выйдет да игроков накупит
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 26.04.2021 12:24
    +6
    я думаю там аналогичный вариант.. Де Дзерби не знает кто этот бубнящий дед
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 26.04.2021 12:22
    +3
    І давно ти визначив Динамо в чемпіони ?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 26.04.2021 12:24
    +6
    я думаю там аналогичный вариант.. Де Дзерби не знает кто этот бубнящий дед
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.04.2021 12:22
    +3
    І давно ти визначив Динамо в чемпіони ?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 12:35
    +2
    ENJOY, 26.04.2021 12:24
    я думаю там аналогичный вариант.. Де Дзерби не знает кто этот бубнящий дед
    1ОО%!
    Впрочем, мб дедуля и не отказался бы сам шахтой порулить трохи, а то пока ещё тот металлист в упл выйдет да игроков накупит
    Ссылка
    Georgiy Kovalchuk
    online
      Georgiy Kovalchuk, 26.04.2021 13:10
    0
    ENJOY, 26.04.2021 12:24
    я думаю там аналогичный вариант.. Де Дзерби не знает кто этот бубнящий дед
    Ну куда там тренеру - середняка серии А к финалисту Лиги Европы.
    Ссылка
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