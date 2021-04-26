Мирон МАРКЕВИЧ: «Давно было понятно, что киевляне возьмут чемпионство»

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич отметил, что ожидает усиления УПЛ.



- Давно было понятно, что киевляне возьмут чемпионство - еще после поражения «Шахтеру» от ФК «Львов». Команда «горняков» разбалансирована, нет игры, нет уверенности, даже сегодня «Александрия» была на голову сильнее «Шахтер». А «Динамо» сейчас в форме. Киевляне прошли чемпионат ровно и без сбоев. В этом большая заслуга главного тренера Мирчи Луческу.



- Киевляне теперь является безоговорочным фаворитом Кубка Украины?

- Я бы так не спешил говорить. «Заря» - непростая команда с непростым тренером. Не думаю, что они просто так сдадутся.



- «Динамо» гарантировало себе место в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22. Ждем усиления?

- Без усиления можно бороться во внутреннем чемпионате. Думаю, в следующем чемпионате снова доминировать две команды: «Динамо» и «Шахтер», а на евроарене киевлянам будет крайне трудно что-то показать, если у команды не будет серьезного усиления.