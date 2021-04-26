Мирон МАРКЕВИЧ: «Давно было понятно, что киевляне возьмут чемпионство»

Глава Комитета сборных команд УАФ – о 16-м чемпионстве столичного клуба

  • 26.04.2021 11:56
  • 1885 просмотров
  • 6 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Давно было понятно, что киевляне возьмут чемпионство»
© ФК Динамо Киев

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Маркевич отметил, что ожидает усиления УПЛ.
 
- Давно было понятно, что киевляне возьмут чемпионство - еще после поражения «Шахтеру» от ФК «Львов». Команда «горняков» разбалансирована, нет игры, нет уверенности, даже сегодня «Александрия» была на голову сильнее «Шахтер». А «Динамо» сейчас в форме. Киевляне прошли чемпионат ровно и без сбоев. В этом большая заслуга главного тренера Мирчи Луческу.
 
- Киевляне теперь является безоговорочным фаворитом Кубка Украины?
- Я бы так не спешил говорить. «Заря» - непростая команда с непростым тренером. Не думаю, что они просто так сдадутся.
 
- «Динамо» гарантировало себе место в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/22. Ждем усиления?
- Без усиления можно бороться во внутреннем чемпионате. Думаю, в следующем чемпионате снова доминировать две команды: «Динамо» и «Шахтер», а на евроарене киевлянам будет крайне трудно что-то показать, если у команды не будет серьезного усиления.

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Источник — 1927.kiev.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 26.04.2021 13:18
    0
    Маркевич 31.07.2020:
    "З тим складом, який є на сьогоднішній день, не бачу великих перспектив. Якщо Луческу вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде.
    (с)
    -------------------------------------------------------
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    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 13:08
    +2
    Евгений Семыкин, 26.04.2021 12:55
    Ну чтобы подогреть борьбу "экспертов". Суркис великого специалиста без титулов давно сбрил, этого заело. Теперь каждый раз комментирует. )
    Бубнит нудоти ну какую то, то у дк игроки не те и тренер, то уже чемпионство предвидел
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.04.2021 12:58
    +3
    А в прошлом году он говорил что большинство игроков не того уровня и надо менять команду.. Оказалось, что с нормальным тренером никого менять не надо.
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    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 12:55
    +3
    пан то таке--до чемпионата ты говорил что дк ничего не светит
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 12:55
    +2
    dd dent, 26.04.2021 12:38
    Зачем регулярно интересуются мнением этой сбитой Ванги? Надоело уже.
    Ну чтобы подогреть борьбу "экспертов". Суркис великого специалиста без титулов давно сбрил, этого заело. Теперь каждый раз комментирует. )
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 12:38
    +4
    Зачем регулярно интересуются мнением этой сбитой Ванги? Надоело уже.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 12:38
    +4
    Зачем регулярно интересуются мнением этой сбитой Ванги? Надоело уже.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.04.2021 12:58
    +3
    А в прошлом году он говорил что большинство игроков не того уровня и надо менять команду.. Оказалось, что с нормальным тренером никого менять не надо.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 12:55
    +3
    пан то таке--до чемпионата ты говорил что дк ничего не светит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2021 13:08
    +2
    Евгений Семыкин, 26.04.2021 12:55
    Ну чтобы подогреть борьбу "экспертов". Суркис великого специалиста без титулов давно сбрил, этого заело. Теперь каждый раз комментирует. )
    Бубнит нудоти ну какую то, то у дк игроки не те и тренер, то уже чемпионство предвидел
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 26.04.2021 12:55
    +2
    dd dent, 26.04.2021 12:38
    Зачем регулярно интересуются мнением этой сбитой Ванги? Надоело уже.
    Ну чтобы подогреть борьбу "экспертов". Суркис великого специалиста без титулов давно сбрил, этого заело. Теперь каждый раз комментирует. )
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 26.04.2021 13:18
    0
    Маркевич 31.07.2020:
    "З тим складом, який є на сьогоднішній день, не бачу великих перспектив. Якщо Луческу вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде.
    (с)
    -------------------------------------------------------
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