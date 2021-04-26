ЦИФРА ДНЯ. Штутгарт набрал 0.00 xG в матче с РБ Лейпцигом

Тот случай, когда вратарю можно было весь матч читать газету

  • 26.04.2021 12:36
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ЦИФРА ДНЯ. Штутгарт набрал 0.00 xG в матче с РБ Лейпцигом
© РБ Лейпциг

В матче 31-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» уверенно разобрался со «Штутгартом» (2:0).
 
Уже на 14-й минуте команда Юлиана Нагельсманна стала играть в большинстве, доминируя до конца встречи.
 
Но больше всего поражает итоговый показатель xG (ожидаемые голы) «Штутгарта». Он составил 0.00, что означает, что у гостей не было ни единого даже теоретического шанса забить гол в этой встрече, хотя в статистике и значатся два неточных удара в сторону ворот «быков».
 
К примеру, «РБ Лейпциг» набил 4.08 xG, нанеся 11 точных ударов по воротам «швабов».
 
Отметим, что «РБ Лейпциг» занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Штутгарт» замыкает первую десятку.

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