ЦИФРА ДНЯ. Штутгарт набрал 0.00 xG в матче с РБ Лейпцигом

В матче 31-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» уверенно разобрался со «Штутгартом» (2:0).



Уже на 14-й минуте команда Юлиана Нагельсманна стала играть в большинстве, доминируя до конца встречи.



Но больше всего поражает итоговый показатель xG (ожидаемые голы) «Штутгарта». Он составил 0.00, что означает, что у гостей не было ни единого даже теоретического шанса забить гол в этой встрече, хотя в статистике и значатся два неточных удара в сторону ворот «быков».



К примеру, «РБ Лейпциг» набил 4.08 xG, нанеся 11 точных ударов по воротам «швабов».



Отметим, что «РБ Лейпциг» занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Штутгарт» замыкает первую десятку.