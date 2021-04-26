Забарный – лучший игрок 23-го тура УПЛ

Защитник «Динамо» забил дебютный гол в УПЛ в чемпионском матче

  • 26.04.2021 12:17
  • 606 просмотров
  • 2 комментария
Забарный – лучший игрок 23-го тура УПЛ
© УПЛ. Илья Забарный

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 23-го тура чемпионата.

По итогам голосования победу одержал защитник «Динамо» Илья Забарный, который забил дебютный гол в УПЛ в чемпионском матче с «Ингульцом» (5:0).

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Сергей Нагорняк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УПЛ

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.04.2021 13:03
    0
    По мне лучше всех Бущан. Он чуть не уснул в воротах, но ни одного гола не пропустил.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 26.04.2021 12:49
    +2
    циганков не гіршє
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 26.04.2021 12:49
    +2
    циганков не гіршє
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.04.2021 13:03
    0
    По мне лучше всех Бущан. Он чуть не уснул в воротах, но ни одного гола не пропустил.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности