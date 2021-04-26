Забарный – лучший игрок 23-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 23-го тура чемпионата.

По итогам голосования победу одержал защитник «Динамо» Илья Забарный, который забил дебютный гол в УПЛ в чемпионском матче с «Ингульцом» (5:0).

В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Сергей Нагорняк, Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.