Алексей АНДРОНОВ: «Суркис что-то знал...»

Известный комментатор – о чемпионстве «Динамо»

  • 26.04.2021 11:41
  • 3061 просмотр
  • 1 комментарий
Алексей АНДРОНОВ: «Суркис что-то знал...»
© ФК Динамо Киев

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал чемпионство «Динамо» через призму неожиданного назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян летом 2020-го.
 
«Ну и важнейшее событие дня: «Динамо» (Киев) - снова чемпион! Теперь надо еще Кубок забрать!
 
Поздравляю всех участников и сочувствующих!
 
Суркис что-то знал, все-таки...», – написал Андронов в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 12:57
    +1
    спасибо алексей---единственный нормальный из параши
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 26.04.2021 12:57
    +1
    спасибо алексей---единственный нормальный из параши
    Ссылка
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