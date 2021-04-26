Алексей АНДРОНОВ: «Суркис что-то знал...»

Известный спортивный комментатор Алексей Андронов прокомментировал чемпионство «Динамо» через призму неожиданного назначения Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян летом 2020-го.
«Ну и важнейшее событие дня: «Динамо» (Киев) - снова чемпион! Теперь надо еще Кубок забрать!
Поздравляю всех участников и сочувствующих!
Суркис что-то знал, все-таки...», – написал Андронов в своем телеграм-канале.
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Источник — Telegram
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