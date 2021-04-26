БУЩАН: «Луческу – хороший тренер, хороших футболистов привел к чемпионству»

Голкипер «Динамо» – о долгожданной победе в УПЛ

  • 26.04.2021 11:13
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БУЩАН: «Луческу – хороший тренер, хороших футболистов привел к чемпионству»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

26-летний голкипер «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями после завоевания чемпионства.
 
– Снова на ноль. Позиция голкипера на Евро решена? 
– Нет, это не правильно. На ноль играем, потому что не бьют по воротам, а за это огромное спасибо всей команде.
 
– Золото по праву вернулось в Киев, где оно должно быть. Это правда?
– Правда. Но в жизни все циклично и бывает по-разному – пару лет назад было одно, сейчас так. Сегодня мы порадуемся, а после двух выходных дней будем готовиться к новому сезону.
 
– Как будешь отмечать?
– В кругу семьи, всей командой.
 
– Мирча Луческу доказал, что с таким составом, который уже давно все списали, способен на многое.
– Ему не надо было ничего доказывать. Он – хороший тренер и хороших футболистов привел к чемпионству, – сказал Бущан.

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Источник — ФК Динамо Киев

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