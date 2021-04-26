ФОТО. Зинченко позирует с Кубком Английской лиги

В финале Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» переиграл «Тоттенхэм» (1:0) и выиграл этот трофей в 4-й раз подряд.
Украинец Александр Зинченко, который провел матч на скамейке запасных, после игры выложил фото с трофеем.
«Это четвертый Кубок лиги. Очень рад увидеть наших фанов на стадионе. В среду сделаем это снова!», - подписал фото Зинченко.
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Источник — Sport.ua
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