Определены четыре кандидата на замену Моуриньо

Руководство «Тоттенхэма» определило четырех кандидатов на замену Жозе Моуринью, который 19 апреля был уволен вместе со своим штабом.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, кандидатами на эту должность являются: Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»), Брендан Роджерс («Лестер»), Марселино («Атлетик»), Роберто Мартинес (сборная Бельгии).
По данным источника, 33-летний Нагельсман — приоритетный выбор для руководства лондонцев, но заполучить его будет непросто, ведь на него претендует «Бавария».
Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «шпор» был назначен 29-летний Райан Мэйсон.
Источник — Twitter
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