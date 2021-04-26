Джео ЭКРА: «Удача была не на нашей стороне»

Хавбек «Олимпика» – о поражении от «Зари»

  • 26.04.2021 05:40
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Джео ЭКРА: «Удача была не на нашей стороне»
© ФК Олимпик Донецк. Джео Экра

Полузащитник донецкого «Олимпика» Джео Экра прокомментировал поражение от луганской «Зари» (1:2) в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги.

«Удача была не на нашей стороне. Мы создавали моменты, но не смогли воплотить их в голы. Три желтых карточки за две игры? Это мои первые два матча в УПЛ. Надеюсь, в будущем у меня лучше будет получаться контролировать эмоции. При этом, я считаю, что в матче с «Колосом» арбитр был слишком суров в эпизоде с удалением.

Что касается сегодняшнего поединка, то мне понравился второй тайм в исполнении нашей команды. Мы выглядели очень солидно против одной из лучших команд Украины. Если будем продолжать играть с таким же желанием и самоотдачей, то сможем в ближайшее время решить вопрос о сохранении прописки», - сказал Экра.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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